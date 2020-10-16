«Автомобилист» одержал третью победу подряд в КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» одержал третью победу подряд в КХЛ
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Основное время встречи, прошедшей в Нижнем Новгороде, завершилось со счётом 2:2.

В составе автозаводцев отличились Данил Воеводин и Брэди Остин. Гости ответили голами Алексея Василевского и Вячеслава Литовченко.

В серии буллитов победу коллективу из Екатеринбурга принёс бросок Питера Холланда.

Таким образом, для «Автомобилиста» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что дубль Константина Окулова помог ЦСКА обыграть СКА в матче КХЛ.

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