«Автомобилист» одержал третью победу подряд в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Нижнем Новгороде, завершилось со счётом 2:2.

В составе автозаводцев отличились Данил Воеводин и Брэди Остин. Гости ответили голами Алексея Василевского и Вячеслава Литовченко.

В серии буллитов победу коллективу из Екатеринбурга принёс бросок Питера Холланда.

Таким образом, для «Автомобилиста» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что дубль Константина Окулова помог ЦСКА обыграть СКА в матче КХЛ.