«Автомобилист» одержал третью победу подряд в КХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Нижнем Новгороде, завершилось со счётом 2:2.
В составе автозаводцев отличились Данил Воеводин и Брэди Остин. Гости ответили голами Алексея Василевского и Вячеслава Литовченко.
В серии буллитов победу коллективу из Екатеринбурга принёс бросок Питера Холланда.
Таким образом, для «Автомобилиста» эта победа стала третьей подряд.
Ранее сообщалось, что дубль Константина Окулова помог ЦСКА обыграть СКА в матче КХЛ.