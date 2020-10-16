Улисси победил на 13-м этапе веломногодневки «Джиро д'Италия»
- Reuters
Улисси преодолел дистанцию протяжённостью 192 км за 4 часа 22 минуты 18 секунд.
Второе место занял португалец Жоау Педро Алмейда из Deceuninck — Quick-Step. Тройку лучших замкнул австриец Патрик Конрад из Bora — Hansgrohe.
Российский гонщик Ильнур Закарин из CCC Team занял 58-е место.
Лидером генеральной классификации по итогам 13 этапов является Алмейда.
Ранее сообщалось, что два велогонщика на «Джиро д'Италия» получили положительные результаты теста на коронавирус.