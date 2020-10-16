Источник: в 2014 году Месси был близок к переходу в «Челси» за €250 млн

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своей новой книге Grand Hotel Calciomercato раскрыл подробности несостоявшегося ухода Лионеля Месси из «Барселоны» в 2014 году.

Как сообщает портал Goal.com, приводящий фрагмент из книги, Лионель Месси испытывал желание покинуть «Барселону» из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Он даже провёл конструктивные переговоры по FaceTime с тогдашним главным тренером «Челси» Жозе Моуринью. Лондонцы были готовы активировать пункт отступных в контракте аргентинца на €250 млн и выплачивать ему зарплату в размере €55 млн. Месси передумал после звонка отца, который был категорически против этого шага.

По окончании прошлого сезона Месси через факс уведомил «Барселону» о желании сменить клуб и воспользоваться опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что срок действия пункта уже истёк. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».

Ранее Куртуа заявил, что нельзя сравнивать Месси и Роналду.