Источник: в 2014 году Месси был близок к переходу в «Челси» за €250 млн

Короткая ссылка
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своей новой книге Grand Hotel Calciomercato раскрыл подробности несостоявшегося ухода Лионеля Месси из «Барселоны» в 2014 году.
Источник: в 2014 году Месси был близок к переходу в «Челси» за €250 млн
  • © Reuters

Как сообщает портал Goal.com, приводящий фрагмент из книги, Лионель Месси испытывал желание покинуть «Барселону» из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Он даже провёл конструктивные переговоры по FaceTime с тогдашним главным тренером «Челси» Жозе Моуринью. Лондонцы были готовы активировать пункт отступных в контракте аргентинца на €250 млн и выплачивать ему зарплату в размере €55 млн. Месси передумал после звонка отца, который был категорически против этого шага.

По окончании прошлого сезона Месси через факс уведомил «Барселону» о желании сменить клуб и воспользоваться опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что срок действия пункта уже истёк. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». 

Ранее Куртуа заявил, что нельзя сравнивать Месси и Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить