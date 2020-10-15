Кормье: верю, что Нурмагомедов завершит карьеру непобеждённым

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Дэниел Кормье выразил уверенность, что действующий обладатель титула организации в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру непобеждённым.
Кормье: верю, что Нурмагомедов завершит карьеру непобеждённым
  • © Jeff Bottari
  • Gettyimages.ru

«Я не знаю, сможет ли кто-нибудь победить Хабиба. Я уверен… верю, что он завершит карьеру непобеждённым. Никто не побьёт этого парня. Он слишком предан своему делу, чтобы его кто-то смог победить. Я просто не знаю, способен ли кто-то одолеть его прямо сейчас. Ни один легковес не должен чувствовать себя сильным, когда его схватит Хабиб», — цитирует Кормье MMA Junkie.

Бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что РЕН ТВ покажет бой Нурмагомедова с Гэтжи.

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