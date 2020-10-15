Источник: Медведева сегодня проведёт первую тренировку

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева возобновит тренировки 15 октября.
Источник: Медведева сегодня проведёт первую тренировку
  • РИА Новости

«Чёткие сроки восстановления пока неизвестны, она ещё проходит лечение. Однако уже сегодня она проведёт первую тренировку. Евгения готовится к предстоящим стартам», — приводит ТАСС слова источника из окружения спортсменки.

Из-за проблем со спиной фигуристка пропустила первые два этапа Кубка России. Впоследствии у неё диагностировали защемление нерва в спине.

Ранее в ФФККР заявили, что не знают планов Медведевой относительно возобновления выступлений.

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