Источник: Медведева сегодня проведёт первую тренировку

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева возобновит тренировки 15 октября.

«Чёткие сроки восстановления пока неизвестны, она ещё проходит лечение. Однако уже сегодня она проведёт первую тренировку. Евгения готовится к предстоящим стартам», — приводит ТАСС слова источника из окружения спортсменки.

Из-за проблем со спиной фигуристка пропустила первые два этапа Кубка России. Впоследствии у неё диагностировали защемление нерва в спине.

Ранее в ФФККР заявили, что не знают планов Медведевой относительно возобновления выступлений.