Источник: Медведева сегодня проведёт первую тренировку
- РИА Новости
«Чёткие сроки восстановления пока неизвестны, она ещё проходит лечение. Однако уже сегодня она проведёт первую тренировку. Евгения готовится к предстоящим стартам», — приводит ТАСС слова источника из окружения спортсменки.
Из-за проблем со спиной фигуристка пропустила первые два этапа Кубка России. Впоследствии у неё диагностировали защемление нерва в спине.
Ранее в ФФККР заявили, что не знают планов Медведевой относительно возобновления выступлений.