«Роскосмос» запустил ракету-носитель «Союз-2.1а» с символикой самбо

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С космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а», на которую были нанесены надпись «Самбо» и логотип Всероссийской федерации самбо (ВФС).
«Роскосмос» запустил ракету-носитель «Союз-2.1а» с символикой самбо
  • © Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос

«Считаю, что это знаковое, историческое событие не только для самбистов и любителей данного вида спорта, но и для всех жителей нашей страны. Это очередная победа российского самбо. Первым человеком в космосе был наш соотечественник Юрий Гагарин. И первый вид спорта в космосе — это наше самбо. Нашу идею поддержал руководитель «Роскосмоса», сопредседатель попечительского совета ВФС Дмитрий Рогозин. Совместными усилиями мы смогли осуществить эту колоссальную идею — запустить ракету-носитель «Самбо» в космос», — цитирует президента ВФС Сергея Елисеева пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по самбо — 2020 пройдёт в Сербии.

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