Гончаренко отметила прогресс Трусовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка страны в Москве.

«Саша — молодец. Хотя, если честно, прокат был неидеальный. Если говорить о короткой программе, то я ещё после контрольных прокатов сказала, что Трусова прибавила в плане катания, в качестве скольжения и выразительности. Хотелось бы видеть более скоростные вращения и исполнения дорожек. В произвольной программе по сравнению с короткой Саша из-за того, что появляются более сложные элементы, экономит на соединительных, пытается где-то придержать. Потому ей есть к чему стремиться, но шаг вперёд сделан», — сказала Гончаренко «Известиям».

В прошлом межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко отреагировал на слова директора «Самбо-70» о Трусовой.