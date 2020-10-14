Президент ACA: думаю, что бой Исмаилова со Штырковым актуален

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Президент Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко поделился мнением относительно боя между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.
Президент ACA: думаю, что бой Исмаилова со Штырковым актуален
  • АГН «Москва»

«Популярность Исмаилова сейчас очень высока, но, по нашему мнению, Иван Штырков — это тоже достаточно заметная фигура в российском ММА. Поэтому я думаю, что этот бой актуален. Лично мне ещё нравятся их прозвища. Лысый Хищник против Уральского Халка — мне кажется, что это звучит достаточно привлекательно», — рассказал Яценко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Бой Исмаилов — Штырков пройдёт 12 декабря в рамках турнира АСА 115.

Ранее Исмаилов обратился к Штыркову перед боем на АСА 115.

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