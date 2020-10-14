«Сочи» объявил о переходе хорватского футболиста Дуганджича

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Хорватский нападающий Марко Дуганджич стал футболистом ФК «Сочи».
«Сочи» объявил о переходе хорватского футболиста Дуганджича
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Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём Twitter. 26-летний футболист уже прошёл медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером.

В прошлом сезоне Дуганджич провёл за «Ботошани» 13 матчей в чемпионате Румынии, в которых записал в свой актив восемь мячей и сделал одну результативную передачу. В новом сезоне на его счету два гола и результативная передача в пяти играх.

После десяти туров чемпионата России «Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея  19 очков. От лидирующих «Зенита» и «Спартака» команда отстаёт на два очка. В следующем туре РПЛ сочинцам предстоит сыграть с «Зенитом». Встреча пройдёт 17 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». 

Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется игроком румынского футбольного клуба.

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