Рублёв рассказал о взаимоотношениях с Хачановым и Медведевым

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что у него нет соперничества с соотечественниками Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.
Рублёв рассказал о взаимоотношениях с Хачановым и Медведевым
  • © Reuters

«У нас у всех хорошие отношения, мы очень хорошо дружим. Если брать именно соперничество, то у меня нет такого конкретно с ними. В целом я хочу быть лучшим игроком, пытаться выигрывать турниры, выигрывать матчи, обыгрывать хороших игроков. Это, наверное, в целом соперничество. Каждый борется, каждый хочет выигрывать, но нет определённого соперничества конкретно с ребятами. Если мне надо будет играть с Даней, понятное дело, я буду делать всё возможное, чтобы его обыграть. Если я буду играть против кого-то другого, то то же самое будет и против другого. Нет какого-то зацикливания на соперничестве именно с ними», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге. 

22-летний россиянин является десятой ракеткой мира. Среди соотечественников выше него только Даниил Медведев (шестое место). Карен Хачанов занимает 17-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Рублёв обыграл Поспишила и вышел во второй круг St. Petersburg Open.

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