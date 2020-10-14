Надаль: мне удалось повторить рекорд Федерера, что казалось невозможным

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, ставший победителем «Ролан Гаррос» в 2020 году, прокомментировал завоевание титула на 20-м турнире Большого шлема в карьере, что позволило ему повторить рекорд швейцарца Роджера Федерера.
Надаль: мне удалось повторить рекорд Федерера, что казалось невозможным
  • Reuters

«Со спортивной точки зрения мне покорилось важное достижение. Я выиграл один из самых престижных турниров в мире уже в 13-й раз, сравнялся с Федерером по количеству побед на турнирах Большого шлема. Об этом говорили уже давно, особенно журналисты. Мне удалось повторить рекорд Федерера, что казалось невозможным. Но все цифры должны проанализировать люди, хорошо знающие историю тенниса. У нас будет время проанализировать всё после завершения карьеры», — цитирует Надаля Tennis World USA

За свою карьеру 34-летний испанец 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос», четырежды — US Open, дважды побеждал на Уимблдоне и один раз — на Australian Open.

Ранее Надаля поощрили высшей спортивной наградой Испании за победу на «Ролан Гаррос».

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