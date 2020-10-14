Лобов заявил, что Тухугова нужно отчислить из UFC

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Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов заявил, что Зубайру Тухугову стоит отчислить из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Лобов заявил, что Тухугова нужно отчислить из UFC
  • Reuters

Если смотреть на вещи реально, он должен быть отчислен из UFC. Посмотрите на это объективно. Он недавно вернулся после двухлетней дисквалификации за применение допинга. Потом он провалил взвешивание, что Дана Уайт ненавидит. Потом он проиграл бой. Он не просто проиграл, он всё время убегал от соперника. Давайте будем честны, Уайт отчисляет за половину из этих проступков. Если он и остаётся в UFC, то должен благодарить за это Хабиба. В ином случае его бы отчислили», — приводит слова Лобова MMA Fighting.

Он отметил, что всё ещё хочет провести бой с Тухуговым.

«Я по-прежнему хочу этой встречи. Этот бой должен состояться, и я готов драться бесплатно», — добавил Лобов.

В послужном списке 29-летнего Тухогова 25 побед 5 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах. В фервале 2018 года он был дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) на срок в два года за употребление запрещённых веществ.

Ранее сообщалось, что Тухугов потерпел поражение от Даводу на турнире UFC 253.

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