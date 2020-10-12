Медведев: можем увидеть Дзюбу на корте турнира ATP в Петербурге в случае победы «Зенита» над «Сочи»

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» и турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге Александр Медведев допустил появление на корте соревнований нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«17 октября «Зенит» сыграет дома с «Сочи». Не исключено, что в случае победы 18-го мы действительно увидим Дзюбу на корте», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 12 по 18 октября.

«Зенит» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу. «Сочи» находится на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что Евгений Донской вышел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге.