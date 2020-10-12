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Макгрегор приобрёл яхту стоимостью около $3 млн

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор приобрёл редкую модель яхты.
Макгрегор приобрёл яхту стоимостью около $3 млн
  • Reuters

Как сообщает Макгрегор в своём Instagram, яхта выполнена в стиле гиперкара Lamborghini. Спортсмен отметил, что яхта произведена всего в 63 экземплярах и он стал 12-м обладателем подобного судна. 

Примерная стоимость такой лодки — $3 млн.

Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в июне 2020-го. Последний бой 32-летний ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.

Ранее сообщалось, что Дастин Порье согласился на реванш с Макгрегором.

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