Экс-тренер «Уфы» Евсеев жёстко раскритиковал судейство в РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Специалисты под названием VAR, которые сидят возле телевизора, как хотят, так и трактуют эпизоды. В нашем матче с «Зенитом» при счёте 1:0 решили, что пенальти, когда игрок упал в метре от штрафной. А с «Ротором» волгоградский футболист играет в подкате в штрафной, рука вверху, мяч в неё попадает — 11-метровый не ставят. Как судьям надо, так они и будут решать. В любой ситуации! Есть VAR или нет — неважно. И никто меня в этом не переубедит», — цитирует Евсеева «Спорт-Экспресс».

7 октября «Уфа» официально объявила, что главный тренер Вадим Евсеев отправлен в отставку по согласию сторон. Команда, набрав шесть очков в десяти турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обратился в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи».