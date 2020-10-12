СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

Экс-тренер «Уфы» Евсеев жёстко раскритиковал судейство в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Экс-тренер «Уфы» Евсеев жёстко раскритиковал судейство в РПЛ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Специалисты под названием VAR, которые сидят возле телевизора, как хотят, так и трактуют эпизоды. В нашем матче с «Зенитом» при счёте 1:0 решили, что пенальти, когда игрок упал в метре от штрафной. А с «Ротором» волгоградский футболист играет в подкате в штрафной, рука вверху, мяч в неё попадает — 11-метровый не ставят. Как судьям надо, так они и будут решать. В любой ситуации! Есть VAR или нет — неважно. И никто меня в этом не переубедит», — цитирует Евсеева «Спорт-Экспресс».

7 октября «Уфа» официально объявила, что главный тренер Вадим Евсеев отправлен в отставку по согласию сторон. Команда, набрав шесть очков в десяти турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 

Ранее сообщалось, что «Ростов» обратился в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить