РУСАДА в новом сезоне РПЛ больше всех проверяло на допинг футболистов «Локомотива»
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Как сообщает ТАСС, со ссылкой на данные РУСАДА, в период с августа по сентбрь включительно шестеро футболистов «Локомотива» тестировались на допинг — Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев и Михаил Лысов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук и Фёдор Смолов.
На втором месте по количеству тестирований в РПЛ — «Зенит» — четверо футболистов. В «Спартаке» и «Рубине» тесты на допинг сдавали по трое игроков.
Ранее сообщалось, что Анатолий Мещеряков рассказал о состоянии заболевших коронавирусом футболистов «Локомотива».