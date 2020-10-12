РУСАДА в новом сезоне РПЛ больше всех проверяло на допинг футболистов «Локомотива»

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) чаще других команд тестировал игроков московского клуба «Локомотив».
РУСАДА в новом сезоне РПЛ больше всех проверяло на допинг футболистов «Локомотива»
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на данные РУСАДА, в период с августа по сентбрь включительно шестеро футболистов «Локомотива» тестировались на допинг — Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев и Михаил Лысов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук и Фёдор Смолов.

На втором месте по количеству тестирований в РПЛ — «Зенит» — четверо футболистов.  В «Спартаке» и «Рубине» тесты на допинг сдавали по трое игроков.

Ранее сообщалось, что Анатолий Мещеряков рассказал о состоянии заболевших коронавирусом футболистов «Локомотива».

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