Сборная Англии по футболу одержала волевую победу над Бельгией в Лиге наций
- Reuters
Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 2:1.
Гости открыли счёт на 16-й минуте благодаря голу Ромелу Лукаку с пенальти. В конце первого тайма англичане отыгрались — Маркус Рашфорд отличился с 11-метрового удара. На 64-й минуте победный мяч забил Мэйсон Маунт.
Таким образом, Англия набрала семь очков и вышла на первое место в своей группе. Бельгийцы с шестью очками находятся на втором месте.
Ранее Уэльс без Гарета Бэйла сыграл вничью с Ирландией в матче Лиги наций.