Сборная Англии по футболу одержала волевую победу над Бельгией в Лиге наций

Сборная Англии по футболу дома обыграла Бельгию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

Гости открыли счёт на 16-й минуте благодаря голу Ромелу Лукаку с пенальти. В конце первого тайма англичане отыгрались — Маркус Рашфорд отличился с 11-метрового удара. На 64-й минуте победный мяч забил Мэйсон Маунт.

Таким образом, Англия набрала семь очков и вышла на первое место в своей группе. Бельгийцы с шестью очками находятся на втором месте.

Ранее Уэльс без Гарета Бэйла сыграл вничью с Ирландией в матче Лиги наций.