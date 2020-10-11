Американский боец Бакли оформил необычный нокаут в UFC
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Бой в среднем весе прошёл в рамках предварительного карда. В одном из эпизодов второго раунда Касанганай схватил ногу соперника, когда тот попытался нанести удар. Но Бакли не растерялся и оттолкнулся свободной ногой, с разворота ударив оппонента в голову. Касанганай отправился в глубокий нокаут.
Бакли выиграл в 11-й раз при трёх поражениях и получил бонус в $50 тыс. за «Выступление вечера».
Ранее Уланбеков посвятил дебютную победу в UFC Абдулманапу Нурмагомедову.