Американский боец Бакли оформил необычный нокаут в UFC

Американский боец смешанного стиля Хоакин Бакли одержал эффектную победу над своим соотечественником Импой Касанганаем в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Island 5.

Бой в среднем весе прошёл в рамках предварительного карда. В одном из эпизодов второго раунда Касанганай схватил ногу соперника, когда тот попытался нанести удар. Но Бакли не растерялся и оттолкнулся свободной ногой, с разворота ударив оппонента в голову. Касанганай отправился в глубокий нокаут.

Бакли выиграл в 11-й раз при трёх поражениях и получил бонус в $50 тыс. за «Выступление вечера».

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