Швёнтек — о победе на «Ролан Гаррос»: это просто сумасшествие

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Польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свою победу на турнире серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Швёнтек — о победе на «Ролан Гаррос»: это просто сумасшествие
  • Reuters

«Я счастлива, рада, что моя семья здесь, это просто сумасшествие. Два года назад я выиграла юниорский Большой шлем, и через какое-то время я уже здесь. Это был удивительный финал, я надеюсь, что Кенин в порядке, это был великолепный турнир для неё. Я была психологически стабильна и просто хотела играть агрессивно, но сегодня было сложно, и самое важное — я выиграла матч», — приводит слова Швёнтек ТАСС.

Для 19-летней польской теннисистки это первая в карьере победа на турнирах Большого шлема. До этого она победила на семи турнирах Международной федерации тенниса, но ни разу не побеждала на турнирах Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что Швёнтек обыграла Кенин и стала чемпионкой «Ролан Гаррос».

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