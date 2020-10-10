Силкин считает, что молодёжная сборная России близка к выходу на Евро-2021

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Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу молодёжной сборной России над командой Эстонии в отборочном турнире к Евро-2021.
Силкин считает, что молодёжная сборная России близка к выходу на Евро-2021
  • РИА Новости

Чтобы гарантировать себе выход в финальную часть соревнований, подопечным Михаила Галактионова необходимо победить Латвию в заключительном, 10-м туре группового этапа.

«Победа нашей команды была ожидаема, слишком уж серьёзная разница в классе с эстонцами. Поэтому важно было просто сыграть в свою силу и без лишней нервотрёпки выиграть матч. Это и удалось сделать. Поскольку счёт 4:0 в пользу России был уже к перерыву, можно было всё внимание сосредоточить на поляках, по сути, их матч с сербами был главным для нас в этот день. И здесь результат в нашу пользу. Всегда хорошо, когда перед последним туром группового этапа всё в твоих руках. Нужно теперь настроиться на Латвию столь же серьёзно, как на Эстонию, и добиваться победы во вторник», — приводят слова Силкина «Известия».

Ранее сообщалось, что вратаря молодёжки Матвея Сафонова вызвали в главную сборную.

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