Черчесов и Дзюба призвали болельщиков максимально заполнить стадион на матче с Турцией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба призвали болельщиков заполнить «ВТБ Арену» на матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
Черчесов и Дзюба призвали болельщиков максимально заполнить стадион на матче с Турцией
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Стадион «Динамо» хорошо нас принял в матче с Сербией, теперь и зрители появятся. Акустика там хорошая, мы хотим, чтобы болельщики максимально заполнили стадион и поддержали нас. Команда просила передать, что мы всех очень ждём», — заявил наставник на пресс-конференции.

«Мы действительно всех ждём. Кто может, приходите на стадион, остальные, пожалуйста, поддержите нас у телевизора. Нам очень нужна ваша поддержка в связи с пандемией. Мы соскучились по эмоциям и антуражу. Со своей стороны постараемся вас порадовать. Всем нам удачи завтра», — добавил Дзюба.

Черчесов также раскрыл глобальные задачи сборной России.

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