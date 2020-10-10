Черчесов и Дзюба призвали болельщиков максимально заполнить стадион на матче с Турцией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба призвали болельщиков заполнить «ВТБ Арену» на матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Стадион «Динамо» хорошо нас принял в матче с Сербией, теперь и зрители появятся. Акустика там хорошая, мы хотим, чтобы болельщики максимально заполнили стадион и поддержали нас. Команда просила передать, что мы всех очень ждём», — заявил наставник на пресс-конференции.

«Мы действительно всех ждём. Кто может, приходите на стадион, остальные, пожалуйста, поддержите нас у телевизора. Нам очень нужна ваша поддержка в связи с пандемией. Мы соскучились по эмоциям и антуражу. Со своей стороны постараемся вас порадовать. Всем нам удачи завтра», — добавил Дзюба.

Черчесов также раскрыл глобальные задачи сборной России.