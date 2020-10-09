Квят об отмене пятничных тренировок на Гран-при Айфеля: завтра должно быть интересно

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал отмену пятничных тренировок 11-го в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Айфеля.
Квят об отмене пятничных тренировок на Гран-при Айфеля: завтра должно быть интересно
  • Reuters

«Завтра перед квалификацией нас будет ждать короткая подготовка. Погода будет немного лучше, так что посмотрим. Должно быть интересно. Вся суть будет заключаться в том, чтобы сразу войти в ритм и найти нужные настройки», — заявил Квят в интервью пресс-службе «Формулы-1».

Он отметил, что подобный сценарий может произойти и на следующем этапе — в итальянской Имоле.

«Гран-при, состоящий из двух дней. Это будет одинаково. Будет интересно посмотреть и почувствовать, как это проходит», — добавил россиянин.

Третья сессия свободных заездов Гран-при Айфеля запланирована на 13:00—14:00 мск. Квалификация стартует в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что вторая практика Гран-при Айфеля отменена из-за дождя и тумана.

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