СБР опубликовал новое расписание этапов Кубка России по биатлону

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Союз биатлонистов России (СБР) внёс изменения в календарь этапов Кубка России по биатлону сезона-2020/21.
СБР опубликовал новое расписание этапов Кубка России по биатлону
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба СБР, изменения были внесены с целью минимизировать количество переездов при проведении соревнований.

Таким образом, мужские соревнования Кубка России пройдут в Ханты-Мансийске (24—30 ноября), Увате (1—7 и 8—14 декабря) и Ижевске (23—29 декабря).

Соревнования среди женщин пройдут в Тюмени (24—30 ноября, а также 1—7 декабря) и Чайковском (8—14 и 22—28 декабря).

Ранее сообщалось, что IBU отложил введение запрета на использование фтора в биатлоне.

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