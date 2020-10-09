Тренер ЦСКА после выигрыша у «Маккаби» выразил надежду на победу над пандемией

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Маккаби» из Тель-Авива на групповой стадии баскетбольной Евролиги (76:72).

По его словам, игра получилась равной, но армейцы контролировали большую её часть, кроме отрезка, когда гости повели с разницей «+5».

«Это была игра, которой наслаждаются болельщики, обе команды использовали множество разных стратегий. Это важная победа, особенно с учётом отсутствия трёх значимых игроков. Остальные продолжали верить и прикрыли бреши. Здорово вернуться в «Мегаспорт», воспользоваться поддержкой наших болельщиков, спасибо им. Надеюсь, пандемия отступит, и мы увидим больше зрителей на трибунах», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил «Виртусу» в матче баскетбольного Еврокубка.