Тренер ЦСКА после выигрыша у «Маккаби» выразил надежду на победу над пандемией
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По его словам, игра получилась равной, но армейцы контролировали большую её часть, кроме отрезка, когда гости повели с разницей «+5».
«Это была игра, которой наслаждаются болельщики, обе команды использовали множество разных стратегий. Это важная победа, особенно с учётом отсутствия трёх значимых игроков. Остальные продолжали верить и прикрыли бреши. Здорово вернуться в «Мегаспорт», воспользоваться поддержкой наших болельщиков, спасибо им. Надеюсь, пандемия отступит, и мы увидим больше зрителей на трибунах», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил «Виртусу» в матче баскетбольного Еврокубка.