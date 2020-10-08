Соболев: Дзюба поздравил меня с первым голом

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свой забитый мяч в ворота сборной Швеции (1:2) в дебютном матче за национальную команду России.

«Несмотря на гол, я испытываю смешанные чувства. Не могу сказать, почему два тайма в исполнении сборной России получились настолько разными. Будем разбирать свою игру. В какие-то моменты мы действовали очень хорошо, были перспективные подходы к воротам. Но пропустили два нелепых гола. Они всё испортили. Особенно обидным получился второй, пропущенный после рикошета. Неважно, официальная это встреча или товарищеская. Для нас все игры важные. Мы всегда хотим побеждать. Не знаю, повышает ли мой гол шанс на попадание в основной состав в следующем матче. Это решать тренеру. Одна игра ничего не значит. Нужно доказывать дальше. Уже пообщались с партнёрами в раздевалке. Дзюба поздравил меня с первым голом», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Соболев отличился забитым мячом в дебютном матче за сборную России.