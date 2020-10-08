Кенин обыграла Квитову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису американская теннисистка российского происхождения Софья Кенин обыграла Петру Квитову из Чехии.

Reuters

Встреча завершилась победой Кенин со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 46 минут. В финале турнира американка сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек. Ранее Швёнтек обыграла Подороску и вышла в финал «Ролан Гаррос».