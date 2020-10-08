Кенин обыграла Квитову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»

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В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису американская теннисистка российского происхождения Софья Кенин обыграла Петру Квитову из Чехии.
Кенин обыграла Квитову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»
  • Reuters

Встреча завершилась победой Кенин со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 46 минут.

В финале турнира американка сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.

Ранее Швёнтек обыграла Подороску и вышла в финал «Ролан Гаррос».

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