Кенин обыграла Квитову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»
В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису американская теннисистка российского происхождения Софья Кенин обыграла Петру Квитову из Чехии.
- Reuters
Встреча завершилась победой Кенин со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 46 минут.
В финале турнира американка сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.
Ранее Швёнтек обыграла Подороску и вышла в финал «Ролан Гаррос».
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