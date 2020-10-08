Булыкин поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от контрольного матча российской национальной команды со сборной Швеции.

«В первую очередь хочется увидеть красивый футбол в исполнении нашей команды. Это товарищеская игра, на ней будут присутствовать болельщики, которые придут поддержать сборную. Хочется, чтобы они получили удовольствие от игры и итогового результата», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Он отметил, что для главного тренера этот матч будет контрольным, а для болельщиков — товарищеским.

«Такие матчи как раз и существуют для того, чтобы проверить новых футболистов, новые связки и посмотреть на форму игроков. Потому что сейчас результат важен, наверное, только для психологического настроя и болельщиков. Для тренерского состава это много аналитической работы и подготовка к встрече с Турцией», — добавил бывший форвард.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз сократил квоту зрителей матча Россия — Швеция.