Булыкин поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от контрольного матча российской национальной команды со сборной Швеции.
Булыкин поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

«В первую очередь хочется увидеть красивый футбол в исполнении нашей команды. Это товарищеская игра, на ней будут присутствовать болельщики, которые придут поддержать сборную. Хочется, чтобы они получили удовольствие от игры и итогового результата», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Он отметил, что для главного тренера этот матч будет контрольным, а для болельщиков — товарищеским.

«Такие матчи как раз и существуют для того, чтобы проверить новых футболистов, новые связки и посмотреть на форму игроков. Потому что сейчас результат важен, наверное, только для психологического настроя и болельщиков. Для тренерского состава это много аналитической работы и подготовка к встрече с Турцией», — добавил бывший форвард.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск. 

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз сократил квоту зрителей матча Россия — Швеция.

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