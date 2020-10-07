Уткин считает, что Евсеев станет следующим тренером «Локомотива»

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение, что Вадим Евсеев, который накануне был уволен с поста главного тренера «Уфы», в будущем возглавит московский «Локомотив».

«Свободный от работы Евсеев автоматически становится главным претендентом на то, чтобы стать следующим главным тренером «Локомотива», вот что важно. Вопрос-то скоро восстанет. Месяца полтора-два — и ага!» — написал на своём Telegram-канале Уткин.

7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. «Уфа», набрав шесть очков в десяти турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Евсеев попрощался с «Уфой» эмоциональным постом в Instagram.