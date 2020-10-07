Австралийский боец UFC осуждён на 22 месяца тюрьмы

Австралийский боец-тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бенджамин Сосоли был осуждён на 22 месяца тюрьмы за потасовку в баре Мельбурна в сентябре 2019 года.

Об этом сообщает MMAFighting. Сосоли работал охранником в баре, где бойца случился конфликт с нетрезвым посетителем, которого уже несколько раз выводили из заведения. Сосоли ударил дебошира, мужчина потерял сознание. Врачи диагностировали у него перелом челюсти.

Судья признал поведение Сосоли неадекватным относительно ситуации, приговорив бойца к 22 месяцам тюремного заключения. 11 месяцев боец уже отсидел. Свой последний поединок в UFC Бен Сосоли провёл 23 февраля 2020 года, проиграв нокаутом в первом раунде Маркосу Рожерио.

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