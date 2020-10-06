Кремлёв поддержал предложение Путина вернуть тренерам статус педагогов

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв одобрительно воспринял предложение президента страны Владимира Путина вернуть тренерам статус преподавателей, которое глава государства выразил во время онлайн-заседания Совета по физической культуре и спорту.
Кремлёв поддержал предложение Путина вернуть тренерам статус педагогов
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Владимир Путин провёл заседание Совета по физической культуре и спорту. Огромная благодарность Владимиру Владимировичу за то, что он заострил внимание на роли тренеров, предложив как можно быстрее вернуть им статус преподавателей. Это очень своевременное и правильное решение. Именно на тренерах держится весь спорт! В спорте тренер — это больше чем учитель, ведь только он находится в личном контакте со спортсменом! Как только тренерам вернут статус «тренер-преподаватель», они смогут получать достойную заработную плату, а их деятельность будет оценена по заслугам!» — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом Кремлёв находится в больнице.

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