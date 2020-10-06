Кремлёв поддержал предложение Путина вернуть тренерам статус педагогов

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв одобрительно воспринял предложение президента страны Владимира Путина вернуть тренерам статус преподавателей, которое глава государства выразил во время онлайн-заседания Совета по физической культуре и спорту.

«Владимир Путин провёл заседание Совета по физической культуре и спорту. Огромная благодарность Владимиру Владимировичу за то, что он заострил внимание на роли тренеров, предложив как можно быстрее вернуть им статус преподавателей. Это очень своевременное и правильное решение. Именно на тренерах держится весь спорт! В спорте тренер — это больше чем учитель, ведь только он находится в личном контакте со спортсменом! Как только тренерам вернут статус «тренер-преподаватель», они смогут получать достойную заработную плату, а их деятельность будет оценена по заслугам!» — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом Кремлёв находится в больнице.