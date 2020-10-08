Ловчев предположил, что в матче со Швецией Черчесов может пойти на эксперименты
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«Уверен, шанс проявить себя предоставят многим, в том числе тем, кого только начали приглашать. Основных футболистов, типа Артёма Дзюбы, во встрече с Швецией могут выпустить на тайм, чтобы они вспомнили игровые связи. Мы ведь так долго плевались от игры своей сборной, а сегодня она выглядит достойно», — заявил эксперт в интервью RT.
Ранее Ловчев отметил, что, если Игорь Акинфеев захочет вернуться в сборную, его нужно брать.