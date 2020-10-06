Агент Вендела заявил, что футболист подписал контракт с «Зенитом»

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Сесар Барбьери заявил, что бразильский полузащитник Вендел перешёл из лиссабонского «Спортинга» в петербургский «Зенит».
Агент Вендела заявил, что футболист подписал контракт с «Зенитом»
  • Reuters

«Вчера вечером Вендел подписал пятилетний контракт. Он ещё находится в Лиссабоне, ждёт визу. Завтра-послезавтра узнаем дату вылета в Россию», — цитирует Барбьери «Спорт-Экспресс».

Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за €7,5 млн. В прошлом сезоне бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее в «Зените» сообщили о полноценном трансфере Эмилиано Ригони в «Эльче».

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