Генсек Федерации бокса России Кремлёв заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сдал положительный тест на коронавирус.
Генсек Федерации бокса России Кремлёв заболел коронавирусом
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Дорогие друзья! Хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат! Сейчас прохожу курс лечения, состояние моё стабильное. Вскоре вернусь к работе с новыми силами! Я призываю всех заботиться о своём здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей! Будьте здоровы!» — написал Кремлёв в своём Instagram.

Как сообщает пресс-служба федерации, состояние функционера оценивается как стабильное.

Ранее Кремлёв не исключил проведения выставочных боёв с участием Николая Валуева и Константина Цзю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить