Генсек Федерации бокса России Кремлёв заболел коронавирусом

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сдал положительный тест на коронавирус.

«Дорогие друзья! Хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат! Сейчас прохожу курс лечения, состояние моё стабильное. Вскоре вернусь к работе с новыми силами! Я призываю всех заботиться о своём здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей! Будьте здоровы!» — написал Кремлёв в своём Instagram.

Как сообщает пресс-служба федерации, состояние функционера оценивается как стабильное.

Ранее Кремлёв не исключил проведения выставочных боёв с участием Николая Валуева и Константина Цзю.