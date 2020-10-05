Уткин сравнил футболиста «Спартака» Урунова со своим енотом

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Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу игры полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Уткин сравнил футболиста «Спартака» Урунова со своим енотом
  • РИА Новости

«Игра сюжетно удалась, в ней не было удивительных ляпов, команды сыграли достаточно собранно. Другое дело, что собранность не для всех означает качество игры. Я вот абсолютно уверен, что Остон Урунов очень собранно провёл матч, но вместе с тем... Никак не хочу, чтобы сравнение было обидным, ведь любого человека можно сравнить с животным. Но вот такую сосредоточенность я наблюдаю у своего енота, когда он с невероятно сосредоточенным видом делает что-то совершенно немыслимое и бесполезное», — сказал Уткин в своём YouTube-канале.

При этом он выразил надежду, что в дальнейшем Урунов будет действовать и двигаться более осмысленно.

Матч состоялся 3 октября в Москве и завершился со счётом 1:1. 

После десяти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 21 очко. Столько же и у «Спартака», который уступает питерцам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее Александр Медведев заявил, что в «Зените» сильно расстроены ничьей со «Спартаком».

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