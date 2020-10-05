Агент рассказал о возможном переходе футболиста «Уотфорда» Фемении в «Спартак»
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«Кико может перейти в «Спартак»? Это действительно возможно. В данный момент мы ждём официального предложения от клуба», — цитирует Бонитеса Sport24.
29-летний Фемения выступает за «Уотфорд» с 2017 года. За это время он провёл за команду 88 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Торино» пытался арендовать Зелимхана Бакаева, но получил отказ от «Спартака».