Агент рассказал о возможном переходе футболиста «Уотфорда» Фемении в «Спартак»

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Альберт Ботинес, агент защитника английского «Уотфорда» Кико Фемении, высказался о возможном переходе своего клиента в московский футбольный клуб «Спартак».
Агент рассказал о возможном переходе футболиста «Уотфорда» Фемении в «Спартак»
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  • globallookpress.com

«Кико может перейти в «Спартак»? Это действительно возможно. В данный момент мы ждём официального предложения от клуба», — цитирует Бонитеса Sport24.

29-летний Фемения выступает за «Уотфорд» с 2017 года. За это время он провёл за команду 88 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Торино» пытался арендовать Зелимхана Бакаева, но получил отказ от «Спартака».

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