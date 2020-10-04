Овечкин: за ФК «Динамо» готов сыграть на любой позиции

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, посетивший матч московского «Динамо» с «Краснодаром» (2:0) в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), признался, что мечтает выйти на поле за столичный клуб.

«Самое главное, что команда победила. Если бы проиграли, то было бы совсем плачевно. А сейчас всё шикарно, все рады, все довольны. Главное, что команда довольна. Ещё неделю назад было тяжело, проиграли «Химкам»… Так что было важно психологически одержать победу», — цитирует Овечкина пресс-служба столичного клуба.

Также хоккеист ответил на вопрос о том, хотел бы он сыграть за ФК «Динамо» и на какой позиции видит себя на поле.

«Я жду контракта! На любой позиции готов играть! Выйти на минуту в конце игры, было бы супер», — добавил Овечкин.

Ранее «Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ.