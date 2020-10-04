Холм победила Альдану в главном бою турнира UFC Fight Night

Холли Холм одержала победу над Ирене Альданой в главном поединке турнира UFC Fight Night, прошедшем на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Бой продолжался все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно (50-44, 50-45, 50-45) отдали победу 38-летней Холм. В её послужном списке теперь 14 побед и пять поражений. На счету Альданы стало шесть поражений при 12 победах.

В со-главном бою Карлос Фелипе судейским решением (30-27, 30-27, 29-28) взял верх над Йорганом де Кастро.

В рамках основного карда турнира состоялись ещё три боя: Жерменде Рандами победила Джулианну Пенью, Кайлер Филлипс нокаутировал Камерона Элса, а Душко Тодорович также нокаутом победил Декуэна Таунсенда.

Ранее сообщалось, что UFC уволил российского бойца, потерпевшего четыре поражения подряд.