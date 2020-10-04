Хачанов раскрыл, как будет играть против Джоковича на «Ролан Гаррос»

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Российский теннисист Карен Хачанов раскрыл свой план на игру с сербом Новаком Джоковичем в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Хачанов раскрыл, как будет играть против Джоковича на «Ролан Гаррос»
  • Reuters

По словам спортсмена, он намеревается действовать спокойно и показывать свой лучший уровень.

«Я буду напорист, попытаюсь сделать брейк, если что-то пойдёт не так на моей подаче. Не стоит удивляться, если ты проиграешь несколько геймов, неважно, сильно ты подаёшь или нет. Многие мячи возвращаются, особенно в нынешней ситуации. Думаю, что самое важное для меня — оставаться спокойным, верить в себя и свой теннис. В конце концов, мне нужно наслаждаться игрой, с нетерпением жду хорошего матча», — приводит слова Хачанова сайт ATP.

Ранее сообщалось, что Джокович вышел на второе место в истории по числу побед на «Ролан Гаррос».

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