Мамедов заявил, что фехтовальщица Егорян временно приостановила карьеру

Короткая ссылка
Главный тренер российской сборной и вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян временно приостановила карьеру.
Мамедов заявил, что фехтовальщица Егорян временно приостановила карьеру
  • Reuters

«Яна Егорян взяла паузу в карьере. Пока до Нового года, а там посмотрим. О точных сроках возвращения и перспективах выступить на Олимпийских играх в Токио я на данный момент говорить не готов», — цитирует Мамедова РИА Новости.

Егорян в 2010 году победила в индивидуальном и командном зачёте на ЮОИ в Сингапуре, а в 2016-м выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в индивидуальном турнире саблисток.

Ранее сообщалось, что Егорян возглавила рейтинг самых успешных олимпийских чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить