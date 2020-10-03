Мамедов заявил, что фехтовальщица Егорян временно приостановила карьеру

Главный тренер российской сборной и вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян временно приостановила карьеру.

«Яна Егорян взяла паузу в карьере. Пока до Нового года, а там посмотрим. О точных сроках возвращения и перспективах выступить на Олимпийских играх в Токио я на данный момент говорить не готов», — цитирует Мамедова РИА Новости.

Егорян в 2010 году победила в индивидуальном и командном зачёте на ЮОИ в Сингапуре, а в 2016-м выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в индивидуальном турнире саблисток.

Ранее сообщалось, что Егорян возглавила рейтинг самых успешных олимпийских чемпионов.