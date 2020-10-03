Клопп раскритиковал систему отъезда игроков АПЛ в сборные в ситуации с пандемией

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике систему отъезда игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) в сборные в ситуации с пандемией коронавируса.

«Я правда не хочу, чтобы мои слова прозвучали неуважительно, потому что мы не знаем, что происходит в других странах, но в данный момент все хотят быть в кругу семьи. Всем хочется сохранить своих игроков. Я не говорю, что здесь безопаснее всего, но это место хотя бы нам знакомо», — цитирует Клоппа ESPN.

По его словам, он обеспокоен, так как сложно поддерживать контакт со всеми национальными ассоциациями в мире. Он отметил, что клубы в этой ситуации оказываются в одиночестве.

«Наши игроки разъезжаются, а АПЛ и телевещатели сверх того добавляют проблем, потому что им без разницы, что, например, футболист в среду играл в Перу, они всё равно считают отличной идеей поставить наш матч в субботу утром. Не то чтобы это были наши проблемы, но если игрок летит обычным рейсом, то прилетает в пятницу днем, а потом играет в субботу где-то в 12 часов дня», — сказал специалист.

Ранее «Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка лиги.