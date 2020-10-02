Глава Башкортостана Хабиров провёл встречу с руководством и футболистами «Уфы»

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с футболистами, тренерами и руководством ФК «Уфа», чтобы обсудить текущее положение клуба в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы не так часто встречаемся. У меня не так часто бывает время ходить на матчи. Но нам есть что обсудить. Я не скажу, что с хорошим настроением встречаемся друг с другом. Поверьте нам: то, что касается финансирования, — всё будет. Вы громили довольно серьёзные команды. У нас была спокойная, уверенная ситуация в турнирной таблице. А сейчас что происходит-то? В республике вокруг вас сформировалась очень позитивная и болеющая за вас «инфраструктура». Потому мы хотели бы и от вас получить отдачу», — цитирует Хабирова пресс-служба главы региона.

После девяти туров РПЛ «Уфа» набрала пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Евсеев продолжит тренировать «Уфу», несмотря на разгромное поражение от «Зенита».