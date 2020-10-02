Надаль обыграл Травалью и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл итальянца Стефано Травалью в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:0 в пользу испанца. Матч продолжался 1 час 47 минут.
В следующем раунде турнира Надаль сыграет с американцем Себастьяном Кордой.
Ранее Александрова уступила украинке Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос».
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