Надаль обыграл Травалью и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл итальянца Стефано Травалью в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
Надаль обыграл Травалью и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:0 в пользу испанца. Матч продолжался 1 час 47 минут.

В следующем раунде турнира Надаль сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Ранее Александрова уступила украинке Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос».

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