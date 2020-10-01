Смородская заявила об отсутствии у Геркуса каких-либо талантов

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подвергла критике Илью Геркуса, который занял эту должность после неё.
Смородская заявила об отсутствии у Геркуса каких-либо талантов
  • РИА Новости

Ранее Геркус заявил в интервью, что является более квалифицированным менеджером, чем Смородская. По её мнению, он является человеком «с большим самомнением, но с полным отсутствием каких-либо талантов по всем направлениям, начиная от финансов и заканчивая организацией деятельности клуба».

«Просто смех! Да он ноль без палки! Он пришёл на отлаженную до последнего пунктика машину! Слушайте, я даже не хочу говорить про чемпионство. Это никак не его заслуга. Мой багаж? Абсолютно верно! Я так и считаю. Костяк команды, была налажена работа академии. Вот сейчас, я так чувствую, она полностью развалится», — приводит слова Смородской в своём Telegram-канале журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

Ранее сообщалось, что Геркус выделил трёх игроков «Локо» в матче с ЦСКА.

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