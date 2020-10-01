Семак поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки Лиги чемпионов
- © Павел Лисицын
- РИА Новости
«Корзины смотрели, но смотреть можно сколько угодно. Нужно дождаться жеребьёвки, чтобы понять, насколько хорошие у нас будут возможности, чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. Во многом, конечно, это зависит от жребия, насколько он окажется благосклонным или нет», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября.
Ранее стали известны корзины, в которые попадут российские клубы при жеребьёвке Лиги чемпионов.