Семак поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки Лиги чемпионов

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Семак поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки Лиги чемпионов
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Корзины смотрели, но смотреть можно сколько угодно. Нужно дождаться жеребьёвки, чтобы понять, насколько хорошие у нас будут возможности, чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. Во многом, конечно, это зависит от жребия, насколько он окажется благосклонным или нет», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября.

Ранее стали известны корзины, в которые попадут российские клубы при жеребьёвке Лиги чемпионов.

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