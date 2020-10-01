Семак поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки Лиги чемпионов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Корзины смотрели, но смотреть можно сколько угодно. Нужно дождаться жеребьёвки, чтобы понять, насколько хорошие у нас будут возможности, чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. Во многом, конечно, это зависит от жребия, насколько он окажется благосклонным или нет», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября.

Ранее стали известны корзины, в которые попадут российские клубы при жеребьёвке Лиги чемпионов.