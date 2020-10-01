Гол Коряна признан лучшим в РПЛ в сентябре
Мяч хавбека подмосковных «Химок» Аршака Коряна был признан лучшим голом сентября в Российской премьер-лиге.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
В матче восьмого тура с «Краснодаром» при счёте 2:0 в пользу хозяев поля Корян отличился дальним ударом.
Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско был признан лучшим тренером в РПЛ в сентябре.
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