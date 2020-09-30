Роднина назвала причины возможного перехода Кихиры к Плющенко

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможном переходе в академию Евгения Плющенко японской фигуристки Рики Кихиры.

По мнению ветерана спорта, любой человек ищет место, где ему лучше.

«Стало быть, Плющенко может предложить что-то более интересное фигуристам, а самое главное — родителям, потому что некоторые спортсмены ещё несовершеннолетние. Я не знаю, плюс это или минус. Катастрофы нет, скандала нет. Мы констатируем это как факт, в чём проблема?» — приводит слова Родниной Sport24.

Она также отметила, что считает переходы фигуристов от одного тренера к другому нормальным явлением.

«Когда Евгения Медведева уехала тренироваться к другому тренеру, то началась какая-то истерика! Хватит уже этих истерик, это абсолютно нормальный процесс в мире фигурного катания», — резюмировала Роднина.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко выиграл турнир в честь юбилея «Самбо-70».