Экс-футболист «Локомотива» и «Краснодара» Фернандеш перейдёт в «Кайсериспор»
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Об этом сообщает TRT Spor со ссылкой на слова президента турецкого клуба Берны Гезбаши.
По её словам, соглашение о заключении контракта с 34-летним португальцем уже достигнуто. Отмечается, что его зарплата в новом клубе составит €750 тыс. за сезон.
Фернандеш выступал за «Краснодар» с сентября прошлого года, а в июле покинул команду. До этого он пять лет защищал цвета «Локомотива».
Ранее «Белененсеш» объявил о переходе экс-голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка.