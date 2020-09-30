Экс-футболист «Локомотива» и «Краснодара» Фернандеш перейдёт в «Кайсериспор»

Бывший полузащитник российских «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в турецком футбольном клубе «Кайсериспор».

Об этом сообщает TRT Spor со ссылкой на слова президента турецкого клуба Берны Гезбаши.

По её словам, соглашение о заключении контракта с 34-летним португальцем уже достигнуто. Отмечается, что его зарплата в новом клубе составит €750 тыс. за сезон.

Фернандеш выступал за «Краснодар» с сентября прошлого года, а в июле покинул команду. До этого он пять лет защищал цвета «Локомотива».

Ранее «Белененсеш» объявил о переходе экс-голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка.