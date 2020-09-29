Шумахер примет участие в первой тренировке Гран-при Айфеля
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Академии Ferrari.
Шумахер сядет за руль машины Alfa Romeo в первой пятничной сессии вместо основного пилота команды Антонио Джовинацци.
«Я очень рад возможности принять участие в свободных заездах. Тот факт, что моё первое участие в официальной сессии «Формулы-1» состоится перед моими домашними болельщиками на «Нюрбургринге», делает его ещё более особенным. Я благодарен Alfa Romeo и гоночной Академии Ferrari за возможность вернуться за руль «Формулы-1» спустя полтора года после наших совместных тестов в Бахрейне», — заявил 21-летний гонщик.
Шумахер в конце 2019 года уже участвовал в официальных тестах «Формулы-1» за рулём Ferrari и Alfa Romeo.
Гран-при Айфеля пройдёт с 9 по 11 октября на автодроме «Нюрбургринг», расположенном на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии.
Ранее сообщалось, что Роберт Шварцман дебютирует в «Формуле-1» в свободной практике на Гран-при Абу-Даби.