Шумахер примет участие в первой тренировке Гран-при Айфеля

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Немецкий гонщик команды «Формулы-2» Prema Мик Шумахер примет участие в первой сессии свободных заездов перед 11-м этапом сезона «Формулы-1» — Гран-при Айфеля.
Шумахер примет участие в первой тренировке Гран-при Айфеля
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Академии Ferrari.

Шумахер сядет за руль машины Alfa Romeo в первой пятничной сессии вместо основного пилота команды Антонио Джовинацци.

«Я очень рад возможности принять участие в свободных заездах. Тот факт, что моё первое участие в официальной сессии «Формулы-1» состоится перед моими домашними болельщиками на «Нюрбургринге», делает его ещё более особенным. Я благодарен Alfa Romeo и гоночной Академии Ferrari за возможность вернуться за руль «Формулы-1» спустя полтора года после наших совместных тестов в Бахрейне», — заявил 21-летний гонщик.

Шумахер в конце 2019 года уже участвовал в официальных тестах «Формулы-1» за рулём Ferrari и Alfa Romeo.

Гран-при Айфеля пройдёт с 9 по 11 октября на автодроме «Нюрбургринг», расположенном на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии.

Ранее сообщалось, что Роберт Шварцман дебютирует в «Формуле-1» в свободной практике на Гран-при Абу-Даби.

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