Фучович назвал победу над Медведевым на «Ролан Гаррос» одной из самых больших в своей карьере
- Reuters
«Это одна из самых больших побед для меня. Я впервые обыграл теннисиста из топ-10, к тому же на турнире Большого шлема. Я очень хотел показать, что являюсь отличным теннисистом и также хочу попасть в топ-10», — приводятся слова Фучовича на официальном сайте турнира.
В следующем раунде Фучович сыграет с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, который оказался сильнее француза Адриана Маннарино.
Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Фучовичу и не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос».