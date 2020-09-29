Фучович назвал победу над Медведевым на «Ролан Гаррос» одной из самых больших в своей карьере

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Венгерский теннисист Мартон Фучович прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
Фучович назвал победу над Медведевым на «Ролан Гаррос» одной из самых больших в своей карьере
  • Reuters

«Это одна из самых больших побед для меня. Я впервые обыграл теннисиста из топ-10, к тому же на турнире Большого шлема. Я очень хотел показать, что являюсь отличным теннисистом и также хочу попасть в топ-10», — приводятся слова Фучовича на официальном сайте турнира. 

В следующем раунде Фучович сыграет с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, который оказался сильнее француза Адриана Маннарино.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Фучовичу и не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос».

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