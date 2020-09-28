Тьяго Силва рассказал, как его раздражала ситуация с уходом из ПСЖ

Защитник английского «Челси» Тьяго Силва рассказал подробности своего ухода из французского ПСЖ.

«Эта ситуация меня взбесила. Мне действительно не понравилось, как это было сделано. Даже в нынешних условиях всё должно было пройти по-другому. Я был в Бразилии на карантине, когда спортивный директор клуба Леонардо позвонил мне и сказал, что из-за пандемии и трудностей… Нет, сначала он спросил, в порядке ли я и смогу ли я играть ещё два месяца. Я сказал, что всё в силе. Затем он сказал, что после этих двух месяцев в Лиге чемпионов ничего не предвидится. Два месяца — и больше ничего. Это нужно было сделать иначе», — цитирует Силву France Football.

Он отметил, что выкладывался на максимум на протяжении года игр за ПСЖ, а действия Леонардо, по его мнению, были неуклюжими и поспешными.

Тьяго Силва выступал за ПСЖ с 2012 года. В составе парижской команды он провёл 315 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и сделал пять результативных передач. 28 августа он перешёл в «Челси» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что дубль Икарди принёс ПСЖ победу над «Реймсом» в матче Лиги 1.